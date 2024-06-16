Rusya'da gözaltı merkezinde 2 çalışanı rehin alan şüpheliler yakalandı
Rusya Federal Cezaevi Hizmetler Servisi, Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezinin bir hücresinde şüphelilerin, 2 çalışanı rehin aldığını duyurdu. Düzenlenen operasyonda şüpheliler 'etkisiz' hale getirildi. Zanlıların IŞİD ile bağlantılı olduğu ifade edildi.
Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezinde 2 çalışanı rehin alan şüphelilerin 'etkisiz' hale getirildiği bildirildi.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetler Servisinden (FSIN) yapılan açıklamada, Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezinde rehin alınanların kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Operasyon esnasında çalışanları rehin alan suçlular etkisiz hale getirildi. Rehin alınan çalışanlar yaralanmadan kurtarıldı" ifadesine yer verildi.
FSIN, Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezindeki bazı şüphelilerin bugün 2 merkez çalışanını rehin aldığını bildirmişti.
Eylemi düzenleyenlerin IŞİD ile bağlantılı olmakla suçlandıkları, olaya 5'ten fazla şüphelinin karıştığı ifade edilmişti.