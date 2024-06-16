Rusya'da gözaltı merkezinde 2 çalışanı rehin alan şüpheliler yakalandı

Rusya Federal Cezaevi Hizmetler Servisi, Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezinin bir hücresinde şüphelilerin, 2 çalışanı rehin aldığını duyurdu. Düzenlenen operasyonda şüpheliler 'etkisiz' hale getirildi. Zanlıların IŞİD ile bağlantılı olduğu ifade edildi.

Dünya 16.06.2024 11:17 Giriş: 16.06.2024 11:17

Güncelleme: 16.06.2024 12:51 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv