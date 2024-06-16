Rusya'da gözaltı merkezindeki IŞİD sanıkları 2 çalışanı rehin aldı
Rusya'nın Rostov bölgesinde bir gözaltı merkezindeki sanıkların 2 merkez çalışanını rehin aldığı bildirildi.
Kaynak: AA
Rusya'nın Rostov bölgesinde bir gözaltı merkezindeki sanıkların 2 merkez çalışanını rehin aldığı bildirildi.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetler Servisi (FSİN) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezinin bir hücresinde sanıklar 2 çalışanı rehin aldı."
Rehin alan sanıkların terör eylemine karışmakla suçlandığı ve IŞİD'le bağlantılı olduğu, olaya 5'ten fazla sanığın karıştığı ifade edildi.