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Rusya'da gözaltı merkezindeki IŞİD sanıkları 2 çalışanı rehin aldı

Rusya'nın Rostov bölgesinde bir gözaltı merkezindeki sanıkların 2 merkez çalışanını rehin aldığı bildirildi.

Dünya
  • 16.06.2024 21:18
  • Giriş: 16.06.2024 21:18
  • Güncelleme: 16.06.2024 21:20
Kaynak: AA
Rusya'da gözaltı merkezindeki IŞİD sanıkları 2 çalışanı rehin aldı
FOTOĞRAF: AA

Rusya'nın Rostov bölgesinde bir gözaltı merkezindeki sanıkların 2 merkez çalışanını rehin aldığı bildirildi.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetler Servisi (FSİN) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezinin bir hücresinde sanıklar 2 çalışanı rehin aldı." 

Rehin alan sanıkların terör eylemine karışmakla suçlandığı ve IŞİD'le bağlantılı olduğu, olaya 5'ten fazla sanığın karıştığı ifade edildi.

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