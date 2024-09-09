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Rusya'da hafif motorlu uçak düştü: 2 pilot öldü

Rus haber ajansı Tass'a göre, Moskova'da çift motorlu "Aleks-251" tipi amfibiyen uçak henüz bilinmeyen nedenle düştü. Düşme sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Dünya
  • 09.09.2024 15:51
  • Giriş: 09.09.2024 15:51
  • Güncelleme: 09.09.2024 15:55
Kaynak: AA
Rusya'da hafif motorlu uçak düştü: 2 pilot öldü
Fotoğraf: AA

Rusya'nın Moskova bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus haber ajansı Tass'a göre, çift motorlu "Aleks-251" tipi amfibiyen uçak, eğitim uçuşu sırasında Moskova bölgesindeki Vatulino Havaalanı yakınlarında düştü.

Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, ilk belirlemelere göre 2 pilot yaşamını yitirirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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