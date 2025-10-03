Giriş / Abone Ol
Rusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde ‘An-2’ tipi hafif motorlu uçak sert iniş yaptı. Olay sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünya
  • 03.10.2025 16:20
  • Giriş: 03.10.2025 16:20
  • Güncelleme: 03.10.2025 16:25
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Rusya'da hafif motorlu uçağın sert iniş yapması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, An-2 tipi hafif motorlu uçağın Krasnoyarsk bölgesinde havadaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Tanızebey yerleşim yerine 40 kilometre uzaklıkta sert iniş yaptığı kaydedildi.

Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, uçakta bulunan 2 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

