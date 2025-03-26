Rusya'da kargo uçağı pistten çıkarak kara saplandı

RUSYA, (DHA) - RUSYA'da Atran Hava Yolları'na ait An-12 tipi kargo uçağı, Sabetta-Novy Urengoy seferini gerçekleştirirken iniş sırasında sol iniş takımının kırılmasıyla kara saplandı.

Rusya'da Atran Havayolları'na ait An-12 tipi kargo uçağı, Sabetta-Novy Urengoy seferini gerçekleştirirken iniş sırasında sol iniş takımı kırılarak pistten çıktı. Kara saplanan uçakta bulunan 8 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı açıklandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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- Uçağın pistten çıkarak kara saplandığı anlar