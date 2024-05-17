Rusya'da mahkeme, UniCredit’in varlığına ihtiyati tedbir koydu

St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi, Gazprom’a ait RusHimAlyans şirketinin UniCredit aleyhine açtığı davayı gördü. Mahkeme, İtalya merkezli UniCredit bankasına ait 463 milyon avro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koydu.

Rusya’da bir mahkeme, İtalya merkezli UniCredit bankasına ait 463 milyon avro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koydu.

St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi, Gazprom’a ait RusHimAlyans şirketinin UniCredit aleyhine açtığı davayı gördü.

UniCredit’e ait 463 milyon avro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koyulan mahkeme kararına göre, söz konusu varlık bankanın hesaplarında bulunan menkul kıymetler, gayrimenkuller ve fonlardan oluşuyor.

RusHimAlyans daha önce de Deutsche Bank ve Commerzbank aleyhinde de davalar açmıştı.

UniCredit, Almanya'nın Linde firmasıyla birlikte Rusya'da kurulacak doğal gaz işleme tesisi inşaatına ilişkin yaptırımlar nedeniyle feshedilen sözleşmenin garantörleri arasındaydı.