Rusya'da Mi-28 model askeri helikopter düştü: Mürettebat hayatını kaybetti

Rusya'nın Kaluga bölgesinde Mi-28 model askeri helikopter planlı uçuş sırasında düştü. Düşme nedeniyle mürettebattan kurtulan olmadığı ifade edildi. İlk incelemelere göre helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü aktarıldı.

Dünya 25.07.2024 09:11 Giriş: 25.07.2024 09:11

Güncelleme: 25.07.2024 09:20 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA