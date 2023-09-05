Rusya'da otomobil satışları ağustosta yüzde 160 arttı

Rusya’da yeni otomobil satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artarak 109 bin 700’e çıktı.

Rusya merkezli Autostat analiz merkezinden yapılan açıklamada, ülkede yaptırımlardan etkilenen otomobil sektöründe toparlanmanın sürdüğü kaydedildi.

Yeni otomobil satışlarının, ağustosta 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 160 artarak 109 bin 700’e çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, yılın ilk 8 ayındaki satışların da bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak 607 bine ulaştığı belirtildi.