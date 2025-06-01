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Rusya'da otoyol köprüsünün yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 01.06.2025 10:56
  • Giriş: 01.06.2025 10:56
  • Güncelleme: 01.06.2025 10:57
Kaynak: AA
Rusya'da otoyol köprüsünün yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi öldü

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki otoyol köprüsünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Bogomaz, "Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 çocuk dahil 66 kişi yaralandı. Bunlardan 44'ü hastaneye kaldırıldı, 22'si ise ayakta tedavi edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, köprünün ulaşıma müdahale edilmesi sonucu çöktüğü savunuldu.

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