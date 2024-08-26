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Rusya'da petrol rafinerisinde yangın

Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden birinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu 2 kişi yaralandı.

Dünya
  • 26.08.2024 13:33
  • Giriş: 26.08.2024 13:33
  • Güncelleme: 26.08.2024 13:45
Kaynak: AA
Rusya'da petrol rafinerisinde yangın
Fotoğraf: Moskova 24 / Arşiv

Rusya'nın Omsk şehrine Rus enerji şirketi Gazprom'a ait petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.

Omsk'taki petrol işletmesinden yapılan açıklamada, rafineride çıkan yangın sonucu teknolojik ekipmanların yanmaya başladığı belirtildi.

Yangının nedeninin araştırıldığı aktarılan açıklamada, "Yangın bin metrekare alanda çıktı. 2 kişi yaralandı. Durum kontrol altında. İşletme normal şekilde çalışmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Rafinerinin, Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden biri olduğu belirtiliyor.

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