Rusya'da sadece yerli araçlar takside kullanılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede taksi olarak yalnızca yerli üretim otomobil kullanılması zorunluluğu getirdi.

Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, ülkede ithal araçlar yerine Rusya'da üretilmiş otomobiller taksi olarak kullanılabilecek.

LADA ÖNE ÇIKIYOR, ÇİNLİ MARKALAR YERELLEŞME PEŞİNDE

Rus basınında yer alan haberlerde, ülkede yalnızca "Lada" markasının yerli üretim otomobil statüsünde bulunduğu belirtildi.

Haberlerde, bazı Çinli markaların da üretimlerini yerelleştirerek, söz konusu statüye sahip olabileceklerine işaret edildi.