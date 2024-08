Rusya'da satranç oyuncusu rakibini zehirledi: Geçici men cezası aldı

Rusya'da satranç oyuncusu Amina Abakarova, turnuva öncesinde rakip oyuncu Umayganat Osmanova'yı cıva ile zehirlemekle suçlanıyor.

Rusya Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Mahaçkale'de düzenlenen turnuvada rakibini zehirleme teşebbüsünde bulunan Abakarova'nın ulusal müsabakalardan geçici olarak men edildiği duyuruldu.

Abakarova'nın yürütülen hukuki sürecin sonuçlanmasının ardından ömür boyu men cezası alabileceği ifade edildi.

Olaya ilişkin Rusya basınında yer alan haberlere göre turnuvanın başlamasının ardından Abakarova'nın rakibi Umayganat Osmanova, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer, Abakarova'nın rakibini zehirleme amacıyla oyun tahtasına cıva döktüğünü tespit etti.

Osmanova'nın kendisini ve yakınlarını hoş olmayan şeyler söyleyerek rahatsız ettiğini savunan Abakarova ise yaşanan durumun satranç ya da turnuvayla ilgisi olmadığını öne sürerek eylemlerini "şahsi husumetle alakalı fevri bir karar" olarak açıkladı.

Ayrıca gözaltında tutulan Abakarova hakkında sağlığa zarar verme suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı.

