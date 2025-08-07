Rusya'da savaş harcamaları bütçeyi vurdu

Rusya'da artan kamu harcamalarıyla birlikte bütçe açığı ocak-temmuz döneminde 4,88 trilyon rubleye (yaklaşık 61,4 milyar dolar) ulaşarak, 2025 yılı sonu için öngörülen seviyeyi aştı.

BÜTÇE GELİRLERİNDE YÜZDE 2,8 ARTIŞ

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yedi ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 artarak 20,31 trilyon rubleye yükseldi.

GİDERLERDE YÜZDE 20,8'LİK ARTIŞ

Aynı dönemde bütçe harcamaları ise yüzde 20,8 artışla 25,19 trilyon rubleye çıktı. Böylece bütçe açığı 4,88 trilyon ruble olarak gerçekleşti.

ENERJİ GELİRLERİ VE BÜTÇE AÇIĞI DETAYLARI

Petrol ve doğal gaz dışı gelirler 14,79 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz gelirleri ise 5,52 trilyon ruble olarak açıklandı. Bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 2,2 seviyesinde bulunuyor.

HEDEF: YÜZDE 0,5 AÇIK

Açıklamada, bu oranın bütçe kuralları çerçevesinde 2025 yılı sonuna kadar yüzde 0,5’e düşürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

SAVUNMA HARCAMALARI BÜTÇEYİ YÜKLÜYOR

Rusya’da bütçenin yıl sonunda 3,8 trilyon ruble açık vermesi beklenirken, özellikle savunma sanayine yönelik harcamaların son yıllarda bütçe giderlerinde önemli bir artışa neden olduğu vurgulandı.