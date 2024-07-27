Rusya'da savaş uçağı düştü

Rusya’da Volgograd bölgesinde Su-34 savaş uçağı düştü. Mürettebatın fırlatma koltuğu kullanarak kurtulduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan kazanın sebebinin ilk belirlemelere göre teknik arıza olduğu kaydedildi.

Dünya 27.07.2024 15:47 Giriş: 27.07.2024 15:47

Güncelleme: 27.07.2024 15:50 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos