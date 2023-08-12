Rusya'da sel: 9 bölgede 'acil durum' ilan edildi

Khanun Tayfunu Rusya'nın doğusunda etkili olmaya devam ediyor. Şiddetli yağış ve seller sebebiyle Rusya'da dokuz bölgede 'acil durum' ilan etti.

Khanun Tayfunu'nun etkili olduğu Rusya'nın doğusunda şiddetli yağış ve seller yaşamı olumsuz etkiledi. Dokuz belediye, yağış ve seller nedeniyle 'acil durum' ilan etti.

Reuters'ın haberine göre, Japonya, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin ardından Rusya'nın doğusunu etkisi altına alan Khanun tayfunu, şiddetli yağış ve selleri beraberinde getirdi. Primorye bölgesinde 32 yerleşim yeriyle bağlantı kesilirken 543 ev ve yol sel suları altında kaldı. Primorye'deki Ussuriysk ve Spassk-Dalny şehirlerinde tahliyeler başladı.

"SU, NEHİR KIYILARINDAN ÇOK HIZLI YÜKSELİYOR"

Primorye yerel hükümeti, Telegram kanalı üzerinden bir açıklama yaparak, "Spassk-Dalny şehrinin nehre kıyısı olan bölgelerinde su, çok hızlı yükseliyor" bilgisini verdi. Hükümet, kısmen sular altında kalan arazi ve binaları gösteren bir video da paylaştı. Ussuriysk şehrindeki durum hakkında açıklama yapan yetkililer de sellere karşı baraj inşa edilen 150 bin nüfuslu şehirde tahliye işlemlerinin başladığını duyurdu.

Primorye'deki dokuz belediye şiddetli yağış ve seller nedeniyle 'acil durum' ilan ederken, bu haftasonu bölgeye mevsim normallerinin iki katı yağış düşmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.