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Rusya'da silahlı saldırı: 1'i polis 3 kişi öldü

Rusya'da İnguşetya Cumhuriyeti'nde kimliği belirsiz kişiler, polislerin de bulunduğu araca silahla saldırı düzenledi. Saldırıda biri polis 3 kişi yaşamını yitirirken, olayda yaralıların da olduğu ifade edildi.

Dünya
  • 12.10.2024 10:22
  • Giriş: 12.10.2024 10:22
  • Güncelleme: 12.10.2024 10:27
Kaynak: AA
Rusya'da silahlı saldırı: 1'i polis 3 kişi öldü
Fotoğraf: AA /Arşiv

Rusya'nın İnguşetya Cumhuriyeti'nde bir araca ateş açılması sonucu biri polis 3 kişi hayatını kaybetti.

Rus haber ajansı Tass'a göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, polislerin de bulunduğu bir araca ateş açtı.

İlk belirlemelere göre saldırıda, biri polis 3 kişi yaşamını yitirirken, olayda yaralıların da olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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