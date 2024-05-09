Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin Nazilere karşı zaferi kutlandı

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 79. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin törende yaptığı açıklamada, "Kimsenin bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda" dedi.

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 79. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldı.

Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen program, askeri geçit töreniyle başladı.

Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve 9 ülkeden gelen heyetler katıldı.

"KİMSENİN BİZİ TEHDİT ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Putin, burada yaptığı konuşmada, "Rusya küresel bir çatışmayı önlemek için elinden geleni yapacak. Ancak aynı zamanda kimsenin bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda" dedi.

Fotoğraf: AA

Rusya'nın 2. Dünya Savaşı esnasında müttefiklerinin desteğine önem verdiğini dile getiren Putin, "Hitler'e karşı olan koalisyon askerlerine, direniş gösterenlere, partizanlara, militarist Japonya'nın saldırganlığına karşı bağımsızlığı için mücadele eden Çin halkının cesaretine saygı duyuyoruz. Ortak mücadelemizi ve ilham veren ittifak geleneklerimizi asla unutmayacağız." diye konuştu.

Fotoğraf: AA

Zaferin sembolü olan tarihi "T-34" tipi tank ile yaklaşık 75 çeşit silah ve askeri teknik aracın sergilendiği törende, ilk kez gösterilen "Feniks" ve "Linza" ile "Tigr-M", "Ural", "BTR-82A" isimli zırhlı araçlar yer aldı.

9 Mayıs Zafer Günü, ülkenin birçok şehrinde vatandaşların katılımıyla ve askeri geçit törenleriyle kutlandı.

SOVYETLER BİRLİĞİ 69 YIL VARLIĞINI KORUDU

7 Kasım 1917’de Lenin’in önderliğinde gerçekleşen Ekim Devrimi ardından 1922’nin 30 Aralık günü resmen kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Gorbaçov’un politikalarıyla 1991 yılında dağılana kadar varlığını sürdürdü.

İlk geçit töreni, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Moskova'da 24 Haziran 1945'te düzenlenmişti.