Rusya'da Ukrayna istihbaratı için çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Rusya'nın Habarovsk kentinde Ukrayna istihbaratı için bilgi topladığı öne sürülen Rus vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, bir Rus vatandaşının Ukrayna istihbaratı için çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Habarovsk'ta düzenlenen operasyon esnasında Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün (GUR) talimatı üzerine Rusya Savunma Bakanlığının kullandığı radyo frekansları ve Ukrayna'daki özel askeri operasyonda yer alan askerler hakkında bilgi toplayan yerli bir vatandaş gözaltına alındı. Gözaltına alına şahsın ayrıca, yabancı istihbaratın talimatıyla Habarovsk bölgesinde konuşlu askerleri ortadan kaldırmayı planladığı tespit edildi."

Olayla ilgili ceza davası açıldığı, yakalanan kişinin vatana ihanetle suçlanacağı kaydedildi.