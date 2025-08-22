Rusya'da yakalanmıştı: Türkiye'ye iade edilen Uğur Demiröz adliye sevk edildi

Rusya'da yakalanan ve Türkiye'ye iade edilen Demirözler suç örgütü elebaşı Uğur Demiröz, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

2020 yılında Atakum’da Y.C’nin, 2024 yılında ise Canik’te A.C'nin öldürülmesi olaylarının planlayıcısı ve azmettiricisi olan Demiröz, Rusya’da yakalandı. Türkiye'ye iadesi yapılan Demirözler'in Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

19 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI VAR

Sağlık kontrolünden geçirilen Demiröz, Samsun Adliyesine sevk edildi.

Örgüt faaliyeti kapsamında işlendiği belirlenen cinayetlerin azmettiricisi ve suç örgütü elebaşı olduğu tespit edilen Uğur Demiröz'ün ayrıca uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme, silahla tehdit ve hükümlünün kaçması suçlarından toplam 8 ayrı dosya kapsamında arandığı ve bu suçlardan 19 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasının olduğu öğrenildi.