Rusya'da yeni otomobil satışları yüzde 58 arttı

Rusya'da yeni otomobil satışları, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1 milyon 300 bine çıktı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, yeni otomobil satışlarının ekimde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 168 bine çıktığına işaret edilirken, yılın ilk 10 ayında ise yüzde 58 artarak 1 milyon 300 bine ulaştığı belirtildi.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.