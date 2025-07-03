Rusya'da yeni otomobil satışlarında sert düşüş

Rusya'da yeni otomobil satış sayısı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 546 bine geriledi.

SATIŞLAR İLK 6 AYDA 546 BİNE DÜŞTÜ

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, yeni otomobil satışlarının yılın ilk 6 ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 27 gerileyerek 546 bine düştüğü belirtilerek, hazirandaki satışların da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 gerilediği ifade edildi.

YIL SONU BEKLENTİSİ: 1 MİLYON 250 BİN SATIŞ

Rusya merkezli Avrupalı İşletmeler Birliği'nden (AEB) yapılan bir başka açıklamada ise ülkede bu yıl yeni otomobil satışlarının geçen yıla kıyasla yüzde 24 azalarak 1 milyon 250 bine düşmesinin beklendiği bildirildi.

YÜKSEK FAİZ OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ ZORLUYOR

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki otomotiv sektörünün yüksek politika faizi nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini söylemişti.

BATILI ŞİRKETLERİN ÇEKİLMESİ SONRASI TOPARLANMA SÜRECİ

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı.

Ülkede durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatının ve yerli üreticilerin üretiminin artmasıyla toparlanma sürecine girmişti.