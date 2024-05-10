Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 4 ölü

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi öldü.

Rus haber ajansı Tass'a göre, kent merkezinde seyir halindeki otobüs Moyka Nehri'ne düştü.

Kazanın ardından çevredekiler otobüste mahsur kalan yolcuları kurtarmak için nehre atlarken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı 18 araç ve 69 personel de olay yerine sevk edildi. Otobüs batmaması için halatlarla köprüye bağlandı. Mahsur kalan bazı yolcular otobüsün üst kısmındaki havalandırmadan çıkarıldı.

Kazada yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 6 kişi ise yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otobüsteki kurtarılan 6 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Tedavi altındaki yolculardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Otobüs şoförünün gözaltına alındığı aktarılırken, nehirden çıkarılan otobüste de teknik inceleme yapılacağı açıklandı.