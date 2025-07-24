Rusya'da yolcu uçağının enkazına ulaşıldı: 49 can kaybı

Rusya'nın doğusundaki Amur Bölgesi Valisi Vasiliy Orlov, 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatı taşıyan "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu bildirdi.

Orlov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, acil servislerden gelen bilgiye göre "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu belirtti.

Blagoveşçensk-Tında seferini yapan uçağın arandığını kaydeden Orlov, "İlk belirlemelere göre, uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyor. Uçağın bulunması için gerekli her türlü güç ve araç devreye sokuldu" ifadelerini kullandı.

ENKAZA ULAŞILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Amur Bölgesinde radarlardan kaybolan ve 49 kişiyi taşıyan An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldı" bilgisini paylaştı.

49 CAN KAYBI

İlk belirlemelere göre, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Uçağın, pilotaj hatası nedeniyle düştüğü belirtiliyor.