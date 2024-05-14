Rusya'da Yuriy Kuznetsov rüşvetten tutuklandı

Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Yuriy Kuznetsov hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, Kuznetsov’un tutuklanmasına karar verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Yuriy Kuznetsov’un rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kuznetsov aleyhine rüşvet aldığı gerekçesiyle dava açıldığı belirtildi.

Yapılan soruşturmada, Kuznetsov’un 2021 ila 2023 yıllarında özel şirketlerden rüşvet aldığının tespit edildiği, Kuznetsov'un evinde yapılan aramada da değeri 100 milyon rubleyi (yaklaşık 1 milyon dolar) aşan ziynet eşyası bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, mahkemenin Kuznetsov’un tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov da rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Mahkeme, İvanov'un tedbir için 23 Haziran'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.