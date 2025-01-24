Rusya'daki çip fabrikasına İHA saldırısı: Üretim durduruldu

Rusya'nın en büyük çip fabrikalarından Kremniy El'de insansız hava aracı saldırısı (İHA) nedeniyle üretimin durdurulduğu bildirildi.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Ukrayna ordusu, Rusya’nın Bryansk şehrine İHA saldırısı düzenledi.

Saldırıda Kremniy El’in üretim ve depolama tesisleri hasar görürken, fabrikada üretim durduruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına gece boyunca 121 İHA ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.