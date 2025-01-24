Rusya'daki çip fabrikasına İHA saldırısı: Üretim durduruldu
Ukrayna ordusu, Rusya’nın Bryansk şehrinde bulunan en büyük çip fabrikalarından Kremniy El'e İHA saldırısı düzenledi. Saldırının ardından fabrikada üretim durduruldu.
Kaynak: AA
Rusya'nın en büyük çip fabrikalarından Kremniy El'de insansız hava aracı saldırısı (İHA) nedeniyle üretimin durdurulduğu bildirildi.
Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Ukrayna ordusu, Rusya’nın Bryansk şehrine İHA saldırısı düzenledi.
Saldırıda Kremniy El’in üretim ve depolama tesisleri hasar görürken, fabrikada üretim durduruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına gece boyunca 121 İHA ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.