Rusya'daki limanların kargo hacmi yüzde 3,1 azaldı

Rusya'daki limanlarda kargo hacmi bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 521,8 milyon tona geriledi.

Rusya merkezli Ticari Limanlar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki limanlarda bu yılın ocak-temmuz döneminde gerçekleşen kargo işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ilk 7 ayda limanlarda işlem yapılan kuru yük miktarı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 257,8 milyon tona, dökme yük miktarı da yüzde 3,4 azalarak 264 milyon tona düştü.

Rus limanlarının toplam kargo hacmi yıllık bazda yüzde 3,1 azalarak 521,8 milyon tona geriledi.

Ülkedeki limanların toplam kargo hacmi geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 5 artarak 884 milyon tona yükselmişti.