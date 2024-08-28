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Rusya'dan 92 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 92 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Dünya
  • 28.08.2024 21:30
  • Giriş: 28.08.2024 21:30
  • Güncelleme: 28.08.2024 21:34
Kaynak: AA
Rusya'dan 92 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı
AA

Rusya, 92 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'ya karşı siyaset izlediği ve bazı Rus vatandaşlarına yönelik çeşitli yaptırımlar uyguladığı hatırlatıldı.

Bu nedenle 92 ABD vatandaşının Rusya'ya girişlerinin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişiler arasında askeri yetkililer, şirket yöneticileri, bilim insanları ve gazetecilerin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, yaptırım listesinin güncellenmesine yönelik çalışmalara devam edileceği belirtildi.

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