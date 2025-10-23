Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD'nin yaptırım kararının, Ukrayna krizinin çözümüne ters etki yaratacak bir adım olduğunu belirten Zaharova "Bu, iç siyaset açısından başarısız olacak ve küresel ekonomide istikrara zarar verecek" dedi.

Donald Trump'ın Vladimir Putin ile arasında Budapeşte'de yapılması planlanan zirvenin iptal edildiğini açıkladığına dikkati çeken Zaharova, "Rusya, ABD ile dışişleri bakanlıkları aracılığıyla Putin ileTrump arasında 16 Ekim'de yapılan telefon görüşmesinde varılan mutabakatları yerine getirmek amacıyla temasları sürdürmeye açık. Amaç, Rus-Amerikan diyaloğunun, hem ikili ilişkilere hem de Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili atılacak adımlara dair parametrelerinin belirlemektir" ifadelerini kullandı.

Washington'ın, atılan adımlarla ilgili değerlendirmelerini ve gerekçelerini kamuoyu dahil Rusya ile de paylaşmaya devam edeceği umudunu dile getiren Zaharova, "Bununla birlikte Rusya, Ukrayna meselesinin siyasi ve diplomatik çözümünde, özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaktan başka bir alternatif olmadığından hareket ediyor" dedi.

"Bu hedeflerin, Ukrayna'nın tarafsız ve herhangi bir askeri bloka dahil olmaması, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması, Rusça konuşanların hak ve özgürlüğünün sağlanması ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin herhangi bir engel olmadan faaliyetlerini sürdürülmesini içerdiğini" belirten Zaharova, bunların ABD ve diğer ülkelerle diyaloğun başlangıç noktası olduğunu vurguladı.

"YAPTIRIMLAR EKONOMİDEKİ İSTİKRARA ZARAR VERECEK"

Zaharova, ABD'nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uygulama kararına ilişkin "Bunu, Ukrayna meselesinde çözüm sağlanmasına yönelik sinyallere ters etki yaratan bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Bu yaptırımların yasa dışı olduğunun altını çizen Zaharova, "Mevcut ABD yönetimi, eski yönetimleri örnek almaya başlarsa, bunun sonucu aynı olacak. Bu, iç siyaset açısından başarısız olacak ve küresel ekonomideki istikrara zarar verecek" diye konuştu.

ABD’nin yaptırım kararının, Rusya için herhangi bir sorun yaratmayacağını ifade eden Zaharova, ülkesinin ekonomi ve enerji alanlardaki potansiyelini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

"AB'NİN YAPTIRIM KARARINA YANIT VERECEĞİZ"

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni yaptırım paketine onay vermesini de değerlendiren Zaharova, bunların Rus ekonomisini etkilemediğine ve AB'ye zarar verdiğine işaret etti.

Sözcü Zaharova, Brüksel'in Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme seçeneklerinin büyük ölçüde tükendiğine dikkati çekerek "Rusya, her türlü düşmanca eyleme karşılık verme hakkını kendisinde saklı tutuyor. Temel çıkarlarımızı dikkate alarak yeterli ve dengeli yanıt verilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.