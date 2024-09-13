Rusya'dan ABD’yi kızdıracak lityum anlaşması

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Rusya devletine bağlı nükleer enerji şirketi Rosatom, Bolivya’da 1 milyar dolarlık lityum üretim anlaşması imzaladığını duyurdu.

İmza törenine Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ile Enerji Bakanı David Choquehuanca’nın yanı sıra Rus ve Bolivyalı yetkililer katıldı.

Bolivya’nın lityum şirketi YLB ile imzalanan anlaşmaya ülkenin güneyindeki Potosi’de kurulacak ve 2025’in ikinci yarısında operasyonlarına başlayacak olan tesiste yıllık 14 bin ton lityum karbonat üretilecek.

Bolivya lideri Arce törende “ülkesinin egemen bir şekilde lityumun endüstrileşmesine adım attıklarını” kaydetti. Ancak anlaşmanın kabul edilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor.

LİTYUM SAVAŞI

Dünyanın lityum rezervlerinin yaklaşık yüzde 23’üne sahip Bolivya’da 2019 yılında ABD destekli “Lityum Darbesi” ile solcu eski Devlet Başkanı Evo Morales istifaya zorlanmıştı.

Yaklaşık bir yıllık siyasi kargaşanın ardından devlet başkanı seçilen Arce liderliğindeki Boliva, 2023 yılından itibaren Çin ve Rusya ile birçok lityum anlaşmasına imza attı. Son olarak haziran ayında Bolivya, General Jose Zuniga liderliğinde başarısız bir darbe girişimine sahne oldu.

ABD’nin arka bahçesi olarak gördüğü Latin Amerika, başta elektrikli araç bataryaları olmak üzere birçok mineral açısından zengin. Bu nedenle bölge son yıllarda Latin Amerika’yı arka bahçesi olarak gören ABD ile çok kutuplu dünyanın yükselen güçleri Çin ve Rusya gibi ülkelerle rekabete sahne oluyor.