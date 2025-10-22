Rusya'dan açıklama: ''Putin ile Trump'ın zirvesi için hazırlıklar sürüyor, herhangi bir engel yok''

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Budapeşte'deki zirvesi için hazırlıkların sürdüğünü devam ettiğini belirterek, "Zirve için herhangi bir engel görmüyorum." dedi.

Ryabkov, başkent Moskova'da gündemdeki konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirve için hazırlık sürecine değinen Ryabkov, şunları söyledi:

"Zirve için hazırlıklar sürüyor. Bu hazırlıklar çeşitli şekillerde olabilir. İşin içeriğine odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. Verilen talimatlar doğrultusunda bununla ilgileniyoruz. Zirve için herhangi bir engel görmüyorum. İki liderin Anchorage'daki zirvesinde belirledikleri parametrelerinin detaylandırılması gerekiyor. Bunu kabul etmek lazım. Bu zor bir süreç. Diplomatların görevi de budur."

Ryabkov, zirve öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Budapeşte'de görüşmesi konusunda henüz mutabık kalınmadığını bildirdi.

Bazı ülkelerin Rusya ile ABD arasındaki zirvenin yapılmasına karşı çıktığına işaret eden Ryabkov, "Bunu iki ülke arasında anlaşmaların sağlanmasına bilinçli olarak karşı çıkma arzusuyla ilişkilendiriyorum." dedi.

Ryabkov, "Rusya'nın ABD'ye Ukrayna ile barış anlaşmasının şartlarını içeren kapalı nota gönderdiği" yönündeki iddialara ilişkin ise "Bunu doğrulayamıyorum. Batı'nın kontrolündeki medya araçlarında yer alan ve belirsiz kaynaklara dayandırılan söylentiler işe yaramıyor." ifadelerini kullandı.

PUTİN-TRUMP ZİRVESİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump, geçen hafta telefon görüşmesi yapmıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede, Ukrayna kriziyle ilgili konular ele alınmıştı.

İki lider, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelme ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

CNN'e konuşan kaynaklar, "Putin ve Trump arasında Budapeşte'de yapılması beklenen görüşmenin ertelenme ihtimalinin bulunduğunu" iddia etmişti.