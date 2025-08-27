Rusya'dan açıklama: Putin-Zelenski görüşmesi ne zaman olacak?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündem üzerinde anlaşmaya varılana kadar Putin-Zelenski görüşmesi planlanmadığını söyledi

Lavrov'un Rus haber ajansı Ria'ya verdiği demeçleri aktaran Reuters, iki lider arasında mevcut durumda bir görüşme planlanmadığını yazdı.

Lavrov'un, Putin ve Zelenski arasında herhangi bir görüşme planlanmadığını ancak Putin'in görüşme gündemi hazır olduğunda görüşmeye hazır olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Reuters'ın haberine göre, Lavrov NBC TV'nin “Meet the Press with Kristen Welker” programında yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği bir dizi konuda esnek davranmayı kabul ettiğini de söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın güvenlik garantilerini tartışmak için “birçok düzeyde” aktif görüşmelerin sürdüğünü belirterek, bu garantilerin Minsk ve Budapeşte'de imzalanan ve başarısız olan önceki anlaşmalardan daha fazla koruma sağlayacağını vurguladı.