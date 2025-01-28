Rusya'dan Beşar Esad sonrası Suriye'ye ilk ziyaret

Rusya, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından başkent Şam'a ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Rus haber ajansı Ria'ya göre Rus heyeti, Şam'a ulaştı.

Rus heyetinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov yer alıyor.

BEŞAR ESAD, RUSYA'YA SIĞINMIŞTI

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçılar, Beşar Esad'ı devirerek yönetimi ele geçirmişti.

Beşar Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığı ve Rusya tarafından sığınma hakkı verildiği belirtilmişti.

RUSYA'NIN SURİYEDE'Kİ ÜSLERİ

Rusya'nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Hava Üssü, Moskova'nın askeri, siyasi ve stratejik hedefleri için önem taşıyor.

Rusya ile Beşar Esad yönetimindeki Suriye arasında 26 Ağustos 2015’te imzalanan anlaşma doğrultusunda, Rus uçakları ve askerleri Hmeymim Üssü'ne yerleşmişti.

Hımeymim Hava Üssü, Rusya'nın Akdeniz'deki tek askeri üssü olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca üs, Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonlarını gerçekleştirdiği ve askeri desteği sağladığı ana merkezlerden biri oldu. Hımeymim Hava Üssü, savaş uçakları ve helikopterlerin konuşlandığı, hava saldırılarının başlatıldığı bir merkez olurken, Moskova'nın Suriye'ye yönelik lojistik ve mühimmat tedarik hatları için bir geçiş noktası olarak kullanıldı.

Rusya'nın Tartus'ta kullandığı deniz üssü, askeri gemiler için bakım ve destek tesisi olarak adlandırılıyor.

Rusya ile Suriye arasında 2017'de yapılan anlaşma kapsamında Moskova söz konusu üssü, yargı dokunulmazlığı şartıyla ve kira ücreti ödemeden 49 yıllığına kullanabilecek. Anlaşma taraflar arasında aksi bildirilmemesi durumunda 25 yıl uzayacak.

Suriye'de geçiş hükümeti, Rusya ile imzalanan ve Tartus Limanı'nın Rusya tarafından işletilmesini mümkün kılan yatırım anlaşmasını iptal etmişti.