Rusya'dan Çin'e, Batı'ya karşı "çifte direniş" çağrısı

Rus Büyükelçi, ülkesinin RIA haber ajansı ile yaptığı röportajda, Rusya-Çin ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Moskova'nın ekonomi ve güvenlik alanlarında Pekin ile daha fazla işbirliği yapmayı istediğini vurgulayan Morguov, "Ülkelerimiz, uluslararası alanda Batı'nın, Rusya ve Çin'e karşı uygulamaya çalıştığı çifte çevrelemeye, çifte direnişle yanıt vermeyi sürdürmeli." dedi.

Morgulov, Çin'in Ukrayna meselesinde Rusya'nın endişelerini paylaştığını, Pekin'in de benzer sınamalarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "ABD ve Asya-Pasifik bölgesindeki müttefikleri, Çin üzerindeki askeri baskıyı sistematik olarak artırıyor" ifadesini kullandı.

Batı'nın Rusya'yı küresel bankacılık sisteminden dışlamasının ticaret ödemelerini zorlaştırdığını, bu yüzden iki ülke şirketlerinin yerel para birimleriyle alışverişe yöneldiğini hatırlatan Morgulov, "Ulusal para birimleriyle ticareti düzenleyen adımların zamanında atılması sayesinde ödemelerin yüzde 90'ından fazlası bu yolla yapılıyor. Ortaklar olarak etkin eşgüdüm içinde karşılıklı ticareti ve ekonomik işbirliğinin istikrarını sağlamayı başardık." diye konuştu.

Morgulov, 2025'te Çin ile Rusya arasında liderler ve meclis heyetleri arasında üst düzey temaslar planladıklarını, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'yı ziyaret etmesini beklediklerini aktardı.

ÇİN-RUSYA YAKINLAŞMASI

ABD ile jeopolitik rekabetin ve Asya-Pasifik'teki cepheleşmelerin arttığı bir dönemde Çin'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı karşısında benzer meydan okumalarla karşı karşıya bulunan Rusya ile yakınlaştığı gözleniyor.

Pekin ve Moskova, ikili ilişkilerini, "yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" olarak tanımlıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan iki ülke, ABD ve Batılı müttefiklerinin ağırlığına karşı küresel sorunlarda çoğu zaman birbirini destekleyen politika tercihlerini ortaya koyuyor.

İki ülke, kuruluşuna öncülük ettikleri Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda da işbirliğini sürdürüyor.

Çin-Rusya yakınlaşması, Batı ülkelerinin Pekin yönetimine, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda siyasi ve ekonomik destek vermemesi konusundaki telkinlerine rağmen devam ediyor.