Rusya'dan "Esad, Moskova'da zehirlendi" iddiasına yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Arap ülkeleri gazetecileriyle bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili planını "masada olan en iyi şey" olarak değerlendirdiklerini ancak bu planın Filistin meselesini ortadan kaldırmasını öngörmediğini belirtti.

"FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASI SÜRECİNE GEÇİLMELİ"

Lavrov, "Trump'ın planında ancak Gazze yer alıyor. Bu planda devletle ilgili ifadeler yer alıyor ancak bunların detaylandırılması gerekiyor. Ayrıca Batı Şeria'nın akıbetini belirlemek lazım. Çünkü Birleşmiş Milletler (BM) kararları, 1967 sınırlarında toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulmasını öngörüyor. Birçok uluslararası toplum üyesi gibi Rusya da bu kararların uygulanması gerektiğine bağlı kalıyor" diye konuştu.

Bu planın uygulanmasının önemini vurgulayan Lavrov, şunları kaydetti:

"Bu planın tamamı hayata geçirildiğinde, Filistin Devleti'nin kurulması sürecine geçilmeli ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan kararlara dayalı somut uzlaşılar bulunmalı. Kaderi zorlamamak lazım. Kanın dökülmesinin durdurulmasını, insani sorunların çözülmesini ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesini sağlayacak tüm unsurların uygulanması ancak aynı zamanda, gecikmeden Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik planın geliştirmesi aşamasına geçilmesi gerekiyor."

Lavrov, Trump'ın Gazze ile ilgili plan çerçevesinde sağlanan anlaşmaların uygulanması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Batı Şeria'nın akıbetiyle ilgili olarak da Lavrov, "Bazıları burada Filistinliler için birkaç şehir merkezinin oluşturulması gerektiğini savunuyor. Filistin Devleti'nin kurulmasının yerine şehir merkezleri veya bir tür yarı devlet yapılarının oluşturulmasının, neredeyse 80 yıl devam eden bu felaketin tatmin edici sonucu olarak Arap dünyası ve Filistinliler tarafından kabul edileceğini sanmıyorum. Bu konuda tavizlerin verilmesi gerekecek. Bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Batı'nın Filistin'e yönelik yaklaşımını değerlendiren Lavrov, "Bir siyasi uzmanın, Batı'nın bağımsız bir Filistin'e değil, kontrol altındaki bir Filistin'e ihtiyacı olduğunu söylediklerini okudum. Bazı Batılı meslektaşlarımızın, özellikle de İngilizlerin eylemlerinin bu yönde olduğuna dair bazı işaretler var" dedi.

Lavrov, Filistin Devleti'nin kurulmasıyla ilgili sorunların çözülmemesinin, bölgede aşırılıkçılığı teşvik edeceğini söyledi.

İsrail ile sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Lavrov, "İsrailli meslektaşlarımızın komşularının ne düşündüğüne ve argümanlarına bakmaksızın her türlü tehdidi ortadan kaldırmak yerine çıkar dengesinin aranması gerektiğini anlayacaklarını umuyorum" şeklinde konuştu.

"TÜM ANLAŞMALARIN YERİNE GETİRİLECEĞİNİ UMUYORUM"

Mısır'da bugün yapılacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"nin başarılı şekilde gerçekleşeceğini umduğunu söyleyen Lavrov, "Tüm anlaşmaların yerine getirileceğini umuyorum. Ancak hem Hamas hem de Tel Aviv'den, henüz her şeyin bitmediğine, olaylar ve krizlerin yaşanabileceğine dair açıklamalar duyuyoruz" dedi.

"İRAN'A İHTİYAÇ DUYDUĞU EKİPMANI SAĞLIYORUZ"

Lavrov, Rusya'nın İran'a S-400 hava savunma sistemlerini tedarik edip etmediği yönündeki soruya, "BMGK yaptırımlarının kaldırılmasından sonra herhangi bir kısıtlama kalmadı. İran'a ihtiyaç duyduğu ekipmanı uluslararası hukuka uygun şekilde sağlıyoruz" yanıtını verdi.

ESAD SORUSUNA YANIT

Suriye'de geçen yıl devrilen Beşar Esad'ın Moskova'da zehirlendiği yönündeki iddiayı da değerlendiren Lavrov, Esad ve ailesine insani nedenlerle sığınma sağladıklarını belirterek, "Esad'ın başkentimizde hayatını sürdürülmesiyle ilgili herhangi bir sorun yok" dedi.