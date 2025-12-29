Rusya'dan iddia: Ukrayna, Putin'in konutunu hedef aldı

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutunu hedef alan bir İHA saldırısı gerçekleştirdi. Gelişme, Rusya resmi makamları tarafından duyurulurken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıyı yalanladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Novgorod bölgesindeki Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu nedenle Moskova'nın müzakere pozisyonunun gözden geçirileceğini söyledi.

"91 İHA'YLA SALDIRDILAR"

Reuters'in aktardığına göre; Lavrov, 28-29 Aralık tarihlerinde Ukrayna'nın Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı'nın devlet konutuna 91 uzun menzilli insansız hava aracıyla saldırdığını ve bunların hepsinin Rus hava savunması tarafından imha edildiğini söyledi.

"KARŞILIK VERİLECEK"

"Bu tür pervasız eylemler cevapsız kalmayacak" diyen Lavrov, saldırıyı "devlet terörizmi" olarak niteledi.

Rus silahlı kuvvetlerinin misilleme saldırıları için hedeflerin çoktan seçildiğini söyledi.

Lavrov, saldırının olası bir Ukrayna barış anlaşması görüşmeleri sırasında gerçekleştiğini ve Rusya'nın görüşmelerden çekilmeyeceğini, ancak Moskova'nın pozisyonunun gözden geçirileceğini belirtti.

ZELENSKİ: MOSKOVA, HÜKÜMET BİNALARINA SALDIRMAK İÇİN ZEMİN HAZIRLIYOR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, suçlamanın yalan olduğunu belirterek, Moskova'nın Kiev'deki hükümet binalarına saldırmak için zemin hazırladığını söyledi.