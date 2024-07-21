Rusya'dan 'Joe Biden' açıklaması: Şimdi sıra soruşturmada

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması gereklidir” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması gereklidir” dedi.

Sözcü Zaharova, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Biden'ın seçim yarışından çekildiğini yazılı olarak açıklamasının ardından atılacak bir sonraki adım, kamuoyunu manipüle ederek ve bir siyasi partinin yanında yer alarak Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması olmalıdır."

KREMLİN: ABD'DE SEÇİMLERE KADAR HÂLÂ UZUN BİR DÖNEM VAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekilmesi ile ilgili olarak, "Seçimlere hâlâ 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem" değerlendirmesinde bulundu. Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Rusya için öngörülebilir aday olarak Biden'ın tercih edilebilir olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Seçimlere hâlâ 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem. Sabırlı olmak ve bundan sonra ne olacağını dikkatle izlemek gerekiyor. Önceliğimiz, özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.