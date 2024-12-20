Rusya'dan Kiev'e 8 füzeyle saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor.

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko yaptığı açıklamada, birçok binada yangın çıktığını ve büyük hasar meydana geldiğini ifade etti.

Fotoğtaf: İHA

Popko, Rusya'nın saldırıda hipersonik Kinzhal füzeleri ve İskender/KN-23 balistik füzeleri de dahil olmak üzere 8 füze kullandığını aktardı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var. Rus terörü durdurulmalı" ifadeleri kullanıldı.