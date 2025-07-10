Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: "Balistik füze kullanıldı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine yönelik hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Zelenski, saldırının ana hedefinin başkent Kiev olduğunu belirterek, ayrıca ülkenin Harkiv, Poltava, Çernigiv, Sumi ve Kirovograd bölgelerine da saldırılar yapıldığını aktardı.

Hava saldırıları nedeniyle Kiev'de 2 kişinin öldüğünü kaydeden Zelenski, "Şu ana kadar 16 kişinin yaralandığı biliniyor" ifadesini kullandı.

Zelenski, Rus ordusunun bu saldırıda balistik füzeler de dahil olmak üzere 18 füze ve yaklaşık 400 adet İHA kullandığını belirterek, "Bu, Rus terörünün açıkça arttığı anlamına geliyor" ifadesine yer verdi.

Müttefiklerine, Rusya'nın saldırılarına yaptırımlarla yanıt verme çağrısında bulunan Zelenski, şunları kaydetti: "Ortakların silah üretimi ve teknolojiyi geliştirmeye yatırım yapma konusunda daha hızlı olmaları gerekiyor."