Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: En az 10 ölü, 38 yaralı

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın başkent Kiev’e gece boyunca insansız hava araçları ve füzelerle geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırılarda, 1’i çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 38 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kiev'in askeri yönetim başkanı Timur Tkaçenko Telegram'da "Ne yazık ki Rusların tarzı tipik bir saldırı tarzı" diye yazarak bu sistematik saldırıların sivillerin konutlarını hedef aldığını belirtti.Ukrayna daha önce de Rusya’nın sivilleri hedef aldığını söylemiş Rusya bu iddiaları reddetmişti.

Öte yandan Moskova Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca en az 7 bölgeyi hedef alan 102 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Saldırıya dair sosyal medya hesabında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski, insanların hala enkaz altında mahsur kalmış olabileceğini belirtti.

Zelenski, "Rusya müzakere masası yerine balistik silahları tercih ediyor. Savaşı sona erdirmek yerine öldürmeye devam etmeyi seçiyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlarından korkmadığı anlamına geliyor. Rusya hala dünyanın en azından bir kısmının öldürülen çocukları görmezden gelmesinden faydalanıyor ve Putin için bahaneler arıyor" dedi.

Ülkelerden Rusya’ya dair tepki beklediklerini söyleyen Zelenski, "Dünyada barış çağrısı yapan ama artık ilkeli bir duruş sergilemek yerine daha çok sessiz kalan herkesten bir tepki bekliyoruz. Ve kesinlikle Rusya'ya karşı yaptığı her şey için yeni ve sert yaptırımların zamanı gelmiştir. Tüm teslim tarihleri çoktan ihlal edildi, düzinelerce diplomasi fırsatı heba edildi. Rusya her saldırı için, bu savaşın her günü için kendini sorumlu hissetmelidir" ifadelerini kullandı.