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Rusya'dan Kiev'e İHA saldırısı: 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı

Rusya'nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı açıklandı

Dünya
  • 06.06.2025 10:55
  • Giriş: 06.06.2025 10:55
  • Güncelleme: 06.06.2025 10:57
Kaynak: DHA
Rusya'dan Kiev'e İHA saldırısı: 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı
Fotoğraf: DHA

Rusya, Ukrayna'nın Kiev kentine saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Kliçko, saldırı sonucu Kiev'in farklı semtlerinde 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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