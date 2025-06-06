Rusya'dan Kiev'e İHA saldırısı: 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı
Rusya'nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı açıklandı
Kaynak: DHA
Rusya, Ukrayna'nın Kiev kentine saldırı düzenledi.
Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
Kliçko, saldırı sonucu Kiev'in farklı semtlerinde 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığını kaydetti.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.