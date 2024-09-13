Rusya'dan Kuzey Kore'ye üst düzey ziyaret

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kuzey Kore'yi ziyaret etti

Rusya Güvenlik Konseyi'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Şoygu başkanlığındaki heyet, başkent Pyongyang'da temaslarda bulundu.

Kuzey Kore yetkilileriyle görüşmeler yapan Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından da kabul edildi.

Görüşmelerde, stratejik diyalog kapsamında ikili ilişkiler ve uluslararası konular ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziranda Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Bu anlaşma, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörüyor.