Rusya'dan Mikolayiv bölgesine füze saldırısı: 1 ölü, 16 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın kontrolünde bulunan Mikolayiv bölgesine füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı.

Ukrayna’nın kontrolündeki Mikolayiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vitaliy Kim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın S-300/400 model füzeleriyle bölgeye saldırdığını belirtti.

Rus ordusunun, gece saatlerinde Mikolayiv bölgesi idari merkezi Mikolayiv şehrine S-300 füzeleriyle saldırdığını kaydeden Kim, "Bir altyapı tesisi, bir restoran kompleksi, ticari yerler, evler ve araçlar hasar gördü. Yangın çıktı, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Saldırı sonucunda 1 kadın hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Donetsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vadim Filaşkin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün (14 Ekim Pazartesi) Rusya'nın bölgeye saldırısında 5 sivilin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Rusya'nın dün gece Mikolayiv bölgesine "S-300/400" model 7 uçaksavar güdümlü füze, Çernigiv ve Sumi bölgelerine "X-59" tipi 2 füze ve ülke geneline "Şahed" tipi 17 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı aktarıldı.

Açıklamada, hava muharebesi sonucunda 12 İHA'nın Mikolayiv, Kiev, Odessa, Poltav, Çernigiv, Kirovograd ve Çerkası bölgelesinde düşürüldüğü ifade edildi.