Rusya'dan Moskova'daki saldırıya ilişkin açıklama: Uluslararası toplum bu korkunç suçu kınamak zorunda

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova’da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, “Rus yetkililerin daha önce de belirttiği gibi, şu anda tüm çabalar, hala saldırı yerinde bulunan insanları kurtarmaya yöneliktir. Uluslararası toplum bu korkunç suçu kınamak zorundadır” açıklamasını yaptı.

Güncel 22.03.2024 22:55 Giriş: 22.03.2024 22:55

Güncelleme: 22.03.2024 23:05 Kaynak: ANKA

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