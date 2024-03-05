Rusya'dan NATO'nun genişlemesine karşı yeni adım

Rusya'dan, NATO'nun genişlemesi karşı yeni bir hamle geldi. Savunma Bakanı Şoygu, iki yeni askeri bölge daha oluşturduklarını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun genişlemesi ve Rusya sınırlarında askeri potansiyel oluşturması karşısında iki yeni askeri bölge daha oluşturduklarını duyurdu.

Şoygu, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantıda yaptığı konuşmada, ülke içinde yeni askeri bölgeler oluşturulduğu bilgisini paylaştı.

Savunma Bakanı Şoygu, NATO'nun Rusya sınırları yakınında askeri potansiyel oluşturduğunu, Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu, İsveç'in de İttifak'a katılacağını hatırlattı.

Şoygu, "Kuzeybatı ve batı stratejik yönlerindeki birlik gruplarını güçlendirmek için adımlar attık. Silahlı Kuvvetlerde Leningrad ve Moskova askeri bölgeleri olmak üzere iki özel stratejik bölgesel birlik oluşturuldu" ifadelerini kullandı.