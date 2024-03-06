Rusya'dan Navalni açıklaması: İnsanlar er ya da geç ölürler

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narişkin, Navalni'nin ölümüyle ilgili "İnsanların bir özelliği var: Er ya da geç hayat sona eriyor, ölüyorlar" dedi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narişkin, devletin muhalif lider Alexei Navalni'nin ölümünde payı olduğuna ilişkin suçlamaları reddederek "İnsanların bir özelliği var: Er ya da geç hayat sona eriyor, ölüyorlar" dedi.

Navalni'nin eceliyle öldüğünü belirten Narişkin, Batı'dan gelen ve Rusya'nın Navalni'nin ölümüne yol açtığına yönelik açıklamaları 'iğrenç' olarak nitelendirdi.

Narişkin, "Elbette, Batı'da Navalni'nin tabutu etrafında şeytani danslar yapılması oldukça iğrenç. Bu ahlaka aykırı, alçak ve etik değil. Söylenecek başka ne var ki?" dedi.

Navalni, Rusya’da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.