Rusya'dan "nükleer silah" açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu dönemde nükleer silahların azaltılması konusunda müzakerelerin yapılmasının imkansız olduğunu belirterek, "Güvenlikle ilgili konular, mevcut durumdan yola çıkarak bir bütün olarak ele alınmalı" dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın nükleer silahların azaltılması konusunda Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile koşulsuz müzakereler yapmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu, Rusya'ya karşı yürütülen savaşa ABD, İngiltere, Fransa gibi nükleer güçlerin dolaylı veya doğrudan dahil olduğu dönemde imkansız. Rusya bu tür müzakerelerin gerekli olduğunu ve rafa kaldırılmaması gerektiğini düşünüyor. Ancak güvenlikle ilgili konular, mevcut durumdan yola çıkarak bir bütün olarak ele alınmalı" dedi.

Peskov, ancak ABD ile uzay alanında etkileşimi sürdürdüklerini söyledi.

"NATO, RUS SINIRLARINA DOĞRU ASKERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR"

Rusya'nın NATO ülkelerine gelecekte saldıracağı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, Rusya'nın kendi güvenliğini sağladığını ve bunu yapmak için gerekli potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Peskov, şöyle devam etti:

"Rusya, askeri altyapısıyla NATO'ya doğru hiçbir zaman ilerlemedi. Tam tersi bir süreç söz konusu. NATO'nun genişlemesinin tüm aşamalarını, askeri altyapısını Rus sınırlarına doğru güçlendirme yönündeki tüm adımları biliyoruz. Kimin kime tehlike oluşturduğu iyi biliniyor. Dolayısıyla tehlikeyi oluşturanın Rusya Silahlı Kuvvetleri olduğunu söylemek kesinlikle yanlış, mantıksız ve tüm tarihin akışına aykırı."

Sözcü Peskov, NATO'nun "Steadfast Noon" yıllık nükleer tatbikatına ilişkin ise "Elbette, bu tür tatbikatlar, Ukrayna'daki sıcak savaş bağlamında durumun gerginleşmesine yol açıyor" ifadesini kullandı.

"MOLDOVA İLE İLGİLİ SUÇLAMALARI REDDEDİYORUZ"

Moldova'da 20 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin kampanyasına Rusya'nın müdahale ettiğiyle ilgili suçlamalara ilişkin olarak da Peskov, "Bu konudaki suçlamaları kesinlikle reddediyoruz. Başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmiyoruz" dedi.

Peskov, Moldova'da Rusya ile iyi ilişkileri kurmak isteyen çok sayıda vatandaş ve siyasi partilerin olduğunu ancak bunlara baskı kurulduğunu söyledi.