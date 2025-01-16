Rusya'dan, Polonya Başbakanı Tusk'ın iddialarına yanıt

Kremlin, bugün Moskova'nın küresel havayollarına karşı "hava terörü" eylemleri planladığını iddia eden Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın suçlamalarını reddetti.

Rusya'nın 2022'deki Ukrayna'ya saldırısının ardından Polonya Kiev'in başlıca müttefiklerinden biri haline gelirken, Moskova ve Varşova arasındaki ilişkiler de gerildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin bir gün önce Varşova'ya yaptığı ziyarette Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Rusya, sadece Polonya'ya değil, dünya genelindeki havayollarına karşı da hava terörü eylemleri planladı. Detaylara girmeyeceğim" dedi.

"ASILSIZ BİR SUÇLAMA"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise "Bu, Rusya'ya yönelik tamamen asılsız bir suçlamadan başka bir şey değildir" diyerek, Tusk'ın tüm suçlamalarını reddetti.

Hem Rusya hem de Ukrayna ile kara sınırı olan tek NATO üyesi ülkesi Polonya, Rusya'yı, Rusya-Ukrayna savaşı boyunca Polonya topraklarında “sabotaj” yapmakla suçladı. Polonya, geçen yılın sonlarında, yük uçakları için gönderilen paketlerdeki yangınlar da dahil olmak üzere, hava yolculuğu altyapısına yönelik Rusya’nın sabotaj yaptığına ilişkin suçlamalarda bulunan ülkelerden biriydi.

ABD medyası, kasım ayında Batılı güvenlik yetkililerinin, bazıları küresel DHL şirketi tarafından taşınan kargoları hedef alan yangınların, bir Rus sabotaj planının parçası olduğuna inandıklarını aktarmıştı. Kanada ise yine aynı ayda, Batılı ülkelerin sivil havayollarını hedef aldığı iddia edilen planla bağlantılı olarak Rusya'yı "siber olaylar" nedeniyle suçlamıştı.