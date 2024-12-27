Rusya'dan Şam Büyükelçiliği açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'deki taraflar ve geçici hükümet ile ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı.

Zaharova, Şam'daki büyükelçiliğin faaliyetlerini askıya aldığı yönündeki haberlerin 'asılsız' olduğunu söyledi.

Rusya'nın Suriye'deki diplomatik faaliyetlerini askıya aldığı yönündeki haberleri reddeden Zaharova, "Suriye'deki büyükelçiliğimizin hiçbir zaman faaliyetleri durmadı ve çalışmalarına devam etti" dedi.

"GEÇİCİ HÜKÜMETLE İLİŞKİLER SÜRECEK"

Rudaw’a demeç veren Mariya Zaharova, "Rusya'nın Suriye’de tüm siyasi güçler ve geçici hükümetle ilişkileri sürdüreceğini defalarca ifade ettik” dedi.

Şu ana kadar, Katar, Türkiye ve Fransa gibi bazı ülkeler Suriye'deki büyükelçiliklerini yeniden açarken, ABD ve diğer Arap ve Avrupa ülkeleri de Şam'a heyetler gönderdi.