Rusya'dan Sumi'ye balistik füze saldırısı: 32 ölü, 99 yaralı

Ukrayna, Rusya tarafından Sumi kentine balistik füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusunun Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişi öldü, 99 kişi yaralandı.

Saldırı alanındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, yaralılar arasında 11 çocuğun yer aldığı aktarıldı.

"RUSYA SAVAŞI UZATIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Hristiyanlıkta kutsal kabul edilen Dallar Bayramı'nda, Rusya'nın Sumi'ye saldırı düzenlediğini belirtti.

Kentteki eğitim kurumlarının ve konutların hedef alındığını vurgulayan Zelenski, diğer ülkeleri, Rusya'ya tepki vermeye çağırdı.

Zelenski, "Rusya tam da bu tür terörü istiyor ve bu savaşı uzatıyor" ifadesini kullandı.