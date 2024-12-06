Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına çağrı

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam öncülüğündeki cihatçıların ilerleyişi sürüyor.

Bölgede çok sayıda aktörün yer aldığı çatışmalar devam ederken Rusya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rus vatandaşlarına Suriye'yi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Rus büyükelçilği'nin açıklaması şöyle:

"Suriye'deki zorlu askeri durum nedeniyle Suriye Arap Cumhuriyeti'nde yaşayan Rus vatandaşlarının mevcut havalimanları üzerinden ticari uçuşlarla ülkeden ayrılmalarını tavsiye ediyoruz."